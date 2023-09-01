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Огромная рыба "покончила с собой" в океанариуме из-за посетителей
01.09.2023 13:54 Алина Груднева

Огромная рыба "покончила с собой" в океанариуме из-за посетителей

Огромный тунец "покончил с собой" на глазах у посетителей в океанариуме.

По данным британской газеты The Mirror, об этом рассказали пользователи Reddit.

Причиной неадекватного поведения огромной рыбы стала вспышка от фотоаппарата. Дезориентированный тунец резко набрал скорость в врезался в стекло огромного аквариума, повергнув в шок посетителей.

Это "самоубийство" вызвало гнев в Интернете. Пользователи призвали запретить в океанариумах съемку, поскольку вспышки могут вызвать агрессию у некоторых обитателей аквариумов.

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