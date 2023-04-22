



Ограбление в аэропорту Канады: украдено золото и другие ценности

Очень редкое ограбление в аэропорту Торонто Пирсон привело к потере золота на сумму 20 миллионов долларов и украденных товаров высокой стоимости.

Об этом сообщает Ctvnews.



Золото и другие драгоценные товары на общую сумму 20 миллионов долларов похитили после выгрузки из самолета в международном аэропорту Торонто Пирсон, сообщает полиция.



Региональная полиция сообщила, что ограбление произошло в понедельник, когда “контейнер большой стоимости” был угнан из грузового помещения после того, как его сняли с приземлившегося в аэропорту самолета.



“Самолет прибыл сюда в аэропорт рано вечером. Согласно обычной процедуре, самолет был разгружен, а груз транспортирован из самолета в грузовое помещение”, — сказал инспектор Стивен Дюйвестейн, сообщая о краже.



Дуйвестейн отметил, что после того, как груз был закреплен в составе, его изъяли "незаконным путем". В контейнере было золото и прочие “более дорогие товары” на 20 миллионов долларов.



Уведомление об исчезновении товаров поступило в полицию через некоторое время. Полиция не сказала, какая авиакомпания отвечала за доставку груза или откуда прибыл самолет.



“Это бывает очень редко”, — сказал Дюйвестейн, добавив, что еще слишком рано знать, была ли кража совершена профессионально.



В полиции также заявили, что не знают, где золото и оно ли все еще в стране. В полиции заявили, что считают, что это единичный случай.

Никто не был задержан, и полиция не обнародовала никакой информации о подозреваемых.



