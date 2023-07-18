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Очередная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь
18.07.2023 16:11 Алина Груднева

Очередная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь

Во вторник, 18 июля, на территории Беларуси заметили уже четвертую по счету за последнее время колонну с наемниками ЧВК "Вагнер".

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала свыше 80 машин.

"В направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера", — было сказано в сообщении.

В колонну вошли фуры, микроавтобусы, джипы, "Уралы" и КамАЗы. Уточняется, что машины отправились в сторону палаточного лагеря.

 

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