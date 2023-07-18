



Очередная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь

Во вторник, 18 июля, на территории Беларуси заметили уже четвертую по счету за последнее время колонну с наемниками ЧВК "Вагнер".



Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала свыше 80 машин.



"В направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера", — было сказано в сообщении.



В колонну вошли фуры, микроавтобусы, джипы, "Уралы" и КамАЗы. Уточняется, что машины отправились в сторону палаточного лагеря.



