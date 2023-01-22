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Обрушение здания в Алеппо: возросло число жертв
22.01.2023 17:20 Алина Груднева

Обрушение здания в Алеппо: возросло число жертв

Число жертв в результате обрушения здания в сирийском Алеппо возросло до 16 человек, включая детей.

Об этом сообщает информационное агентство SANA.

"Число жертв обрушения жилого дома возросло до 16 человек", — сказано в сообщении.

По данным министерства внутренних дел Сирии, в пятиэтажном здании проживало семь семей. Спасти из-под обломков удалось лишь одного человека.

По предварительным данным, среди погибших оказалось пятеро детей. Местные жители рассказали AFP, что в здании проживало около 35 человек.

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