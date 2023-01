Обрушение здания в Алеппо: возросло число жертв

Число жертв в результате обрушения здания в сирийском Алеппо возросло до 16 человек, включая детей.



Об этом сообщает информационное агентство SANA.



"Число жертв обрушения жилого дома возросло до 16 человек", — сказано в сообщении.



По данным министерства внутренних дел Сирии, в пятиэтажном здании проживало семь семей. Спасти из-под обломков удалось лишь одного человека.



По предварительным данным, среди погибших оказалось пятеро детей. Местные жители рассказали AFP, что в здании проживало около 35 человек.

