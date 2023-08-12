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Обрушение 200-летней мечети в Нигерии: семь человек погибли
12.08.2023 09:06 Евгения Маркова

Обрушение 200-летней мечети в Нигерии: семь человек погибли

В штате Кадуна на северо-западе Нигерии обрушилась часть мечети, когда сотни людей собрались внутри для молитвы. В результате обрушения крыши, семь человек погибли.

Центральная мечеть Зариа находится в одном из крупнейших городов северной Нигерии.

"Двадцать три человека пострадали и были эвакуированы в больницу нашими спасателями", — сообщило в пятницу государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

На видео, снятом с места происшествия, видно широкое отверстие, куда провалилась часть крыши.


Обрушение мечети произошло после того, как за последний год в этой западноафриканской стране произошло более десятка трагедий, связанных с плохим техническим обслуживанием и несоблюдением должностными лицами правил безопасности в зданиях.
 

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