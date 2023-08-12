



Обрушение 200-летней мечети в Нигерии: семь человек погибли

В штате Кадуна на северо-западе Нигерии обрушилась часть мечети, когда сотни людей собрались внутри для молитвы. В результате обрушения крыши, семь человек погибли.



Центральная мечеть Зариа находится в одном из крупнейших городов северной Нигерии.



"Двадцать три человека пострадали и были эвакуированы в больницу нашими спасателями", — сообщило в пятницу государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.



На видео, снятом с места происшествия, видно широкое отверстие, куда провалилась часть крыши.

Zaria Mosque Collapse: Death Toll Rises To 10



Leave 30 people injured



The death toll of people who died due to Zaria central mosque collapsing in Kaduna state has risen to 10, while over thirty people are currently in hospitals across the city. pic.twitter.com/jUucB8nu61 — Nigerian Tribune (@nigeriantribune) August 11, 2023

Обрушение мечети произошло после того, как за последний год в этой западноафриканской стране произошло более десятка трагедий, связанных с плохим техническим обслуживанием и несоблюдением должностными лицами правил безопасности в зданиях.