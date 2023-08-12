Обрушение 200-летней мечети в Нигерии: семь человек погибли
В штате Кадуна на северо-западе Нигерии обрушилась часть мечети, когда сотни людей собрались внутри для молитвы. В результате обрушения крыши, семь человек погибли.
Центральная мечеть Зариа находится в одном из крупнейших городов северной Нигерии.
"Двадцать три человека пострадали и были эвакуированы в больницу нашими спасателями", — сообщило в пятницу государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.
На видео, снятом с места происшествия, видно широкое отверстие, куда провалилась часть крыши.
Обрушение мечети произошло после того, как за последний год в этой западноафриканской стране произошло более десятка трагедий, связанных с плохим техническим обслуживанием и несоблюдением должностными лицами правил безопасности в зданиях.