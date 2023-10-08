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Обновленная статистика по пострадавшим: 1864 раненых
08.10.2023 07:34 Александр Черман

Обновленная статистика по пострадавшим: 1864 раненых

Министерство здравоохранения Израиля обнародовало свежие данные о состоянии раненых в результате текущего конфликта. По последней информации, в больницы были доставлены 1,864 пострадавших.

Среди них 19 человек находятся в критическом состоянии, 326 в тяжелом состоянии, 359 получили ранения средней степени тяжести, а 821 – в легком. Около 20 человек получили психологическую помощь из-за стрессовых ситуаций, и еще 223 находятся под медицинским наблюдением.

Важно отметить, что больницы начнут предоставлять дополнительную психологическую поддержку пострадавшим.

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