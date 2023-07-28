



Обломки древнеримского корабля с грузом амфор нашли у побережья Италии

Обломки древнеримского грузового корабля, построенного более 2000 лет назад, были обнаружены у побережья недалеко от Рима, сообщила в пятницу команда итальянских карабинеров.



Корабль находился у порта Чивитавеккья, примерно в 80 километрах к северо-западу от итальянской столицы, на песчаном морском дне на глубине около 160 метров, говорится в заявлении.



Судно, длина которого оценивается более чем в 20 метров и датируется 1 или 2 веком до нашей эры, перевозило сотни амфор — типа древнеримского кувшина — которые в основном были найдены целыми.



"Эта исключительная находка является важным примером кораблекрушения римского корабля, который столкнулся с опасностями на море, пытаясь достичь побережья, и свидетельствует о старых морских торговых путях", — заявили карабинеры.



По их словам, реликвия была обнаружена и снята с помощью дистанционно управляемого робота. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо попытки поднять судно или его груз со дна моря.

