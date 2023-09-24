



“Обезврежено 30 бомб”: Иран заявил о предотвращении крупного теракта в Тегеране

Власти Ирана обезвредили 30 бомб, которые должны были взорваться одновременно в Тегеране, и задержали 28 террористов, связанных с Исламским государством. Об этом сообщило в воскресенье, 24 сентября, иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки.



“Некоторые из участников являются членами Исламского государства (ИГ), а преступники ранее были связаны с группировками такфиристов в Сирии, Афганистане, Пакистане и иракском Курдистане”, – добавило в заявлении министерство разведки Ирана.



Совсем недавно ИГ взяло на себя ответственность за нападение на шиитский храм в октябре прошлого года, в результате которого в городе Шираз на юго-западе страны были убиты 15 человек.