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Обе вооющие стороры Судана предложили разместить в Саудовской Аравии
05.05.2023 22:04 Алина Груднева

Обе вооющие стороры Судана предложили разместить в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу ситуации в охваченном огнем Судане.

Стороны обсудили развитие совместной инициативы по размещению обеих суданских воюющих сторон в саудовском городе Джидда.

Информацию об этом подтвердило заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Совместная инициатива направлена на снижение уровня напряженности в Судане.
 

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