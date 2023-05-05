Обе вооющие стороры Судана предложили разместить в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу ситуации в охваченном огнем Судане.
Стороны обсудили развитие совместной инициативы по размещению обеих суданских воюющих сторон в саудовском городе Джидда.
Информацию об этом подтвердило заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
Совместная инициатива направлена на снижение уровня напряженности в Судане.