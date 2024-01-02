Новый год в австрийском баре завершился трагедией: погибший и 21 пострадавший
В новогоднюю ночь в одном из австрийских баров вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, еще 21 получил ранения.
По данным информационного агентства АР, трагедия произошла в городе Грац под утро, 1 января.
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По данным полиции, как минимум три человека находятся в критическом состоянии. Причина пожара устанавливается.
По предварительной версии, речь идет о технической неисправности одного из приборов в заведении.