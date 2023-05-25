



Ночью Крым был атакован беспилотниками

В ночь на 25 мая оккупированный Крым был атакован беспилотниками.



Эту информацию подтвердил самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов на своей странице в Telegram-канале, заявив, что силами ПВО были сбиты 6 БПЛА в разных районах Крыма.



"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым было заглушено и посажено средствами РЭБ, а также сбито силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.