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Ночью Крым был атакован беспилотниками
25.05.2023 09:39 Mignews.ua | фото: pixabay.com

Ночью Крым был атакован беспилотниками

В ночь на 25 мая оккупированный Крым был атакован беспилотниками. 

Эту информацию подтвердил самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов на своей странице в Telegram-канале, заявив, что силами ПВО были сбиты 6 БПЛА в разных районах Крыма. 

"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым было заглушено и посажено средствами РЭБ, а также сбито силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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