



Ночные взрывы в четырех областях России

За прошедшую ночь сразу в четырех областях РФ были слышны взрывы



В поселке Усть-Луга Ленинградской области РФ загорелся газовый терминал. Очевидцы сообщают, что перед взрывом, были замечены два беспилотника. С предприятия эвакуировали около 150 человек. Поселок Усть-Луга находится в 1054 км от границы с Украиной.



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Тем временем в Туле, в 180-ти километрах от Москвы, вечером, 20 января прозвучали взрывы. Также отмечается, что перед этим были замечены беспилотники. О последствиях взрывов, которые были видны из разных районов города, не сообщается.



Не спокойно в этот вечер было в Орловской и Смоленской областях РФ. Также сообщается о взрывах и беспилотниках. В Министерстве обороны РФ заявили, что беспилотники были сбиты силами ПВО. О повреждениях в результате их падения не сообщается.

