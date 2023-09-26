



Немецкого учителя-порноактера обвиняют в изнасиловании украинской беженки

В Берлине начался судебный процесс над порноактером, которого обвиняют в сексуальном насилии над украинской беженкой-писательницей.



36-летний Генри Т., помимо своей работы учителя музыки, хорошо известен своей активностью в порноиндустрии. И вот мужчину обвиняют в сексуальном насилии над 27-летней украинской писательницей, автором книг для детей, которая находилась в Германии в качестве беженки, пишет Bild.



Согласно версии следствия, весной 2022 года Генри Т. предложил помощь украинским беженцам через интернет и приютил у себя в квартире молодую женщину. Однако, как утверждает обвинение, он запер ее в квартире и совершил сексуальное насилие. Жертва в отчаянии звала на помощь с балкона, и только 30 мая ей удалось бежать.



На суде, Генри Т. представил свою версию событий, заявив: "...Вдруг она закричала: "Насилуют"! Из-за боязни, что услышат соседи, я закрыл ей рот. Но никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моем партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощечину, затем запер комнату, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", – рассказывает подсудимый.



При этом мужчина признал факт незащищенного секса, объяснив: "Я порноактер, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. Да и она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов", – объяснил подсудимый.



Ожидается, что уже в ближайшие дни перед судом выступит сама пострадавшая и даст свидетельские показания.