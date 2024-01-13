Не только в Подмосковье. Блэкаут и отсутствие воды достигли Ростова
В субботу, 13 января, в Ростове-на-Дону пропал свет.
Соответствующие видео публикуют российские паблики.
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Во многих домах электричество пропало еще в момент, когда начало темнеть.
Более того, по всему городу отключили воду. Местные власти ситуацию пока что не комментируют.
Напомним, что проблемы с электричеством, отоплением и водой наблюдались ранее в Подмосковье. Жителям приходилось жечь костры во дворах, чтобы согреться.