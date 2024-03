Наводнение и оползни убили в Индонезии почти 20 человек

На фоне проливных дождей на острове Суматра в Индонезии из-за оползней и наводнения погибли минимум 19 человек.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.



Из-за разбушевавшейся стихии были эвакуированы свыше 80 тысяч местных жителей. Они были размещены во временных убежищах.



Пропавшими без вести считаются около 10 человек. Спасатели проводят поисковую операцию.



На индонезийском острове затоплены дороги между населенными пунктами, а также есть перебои в подаче электроэнергии.



