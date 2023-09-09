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Насилие в арабском секторе: два случая со стрельбой в разных городах
09.09.2023 19:15 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе: два случая со стрельбой в разных городах

В субботу, 9 сентября, в разных городах Израиля произошли два случая со стрельбой в арабском секторе.

В Тель-Шеве огнестрельное ранение получил 19-летний парень. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где медики были вынуждены констатировать его смерть. 

Еще два человека получили ранения. По версии полиции, речь идет о разборках между преступными группировками.

Еще один случай произошел Умм-эль-Фахме. Огнестрельное ранение получила 50-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Ведутся поиски подозреваемых.

Таким образом, по последним данным, с начала 2023 года в арабском секторе в результате инцидентов с применением насилия был убит 171 человек.

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