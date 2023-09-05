



Над Истрой сбит беспилотник

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин также сообщил: "Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы".



Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области, сообщил нам источник.



Во время пожара последовало несколько сильных взрывов.



