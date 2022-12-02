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Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал ТК "Дождь"
02.12.2022 20:26 Юлия Фрилис

Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал ТК "Дождь"

Латвия мгновенно отреагировала на заявления якобы оппозиционного телеканала "Дождь" о помощи российским военным.

Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал канал на 10 тысяч евро.

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикис также считает, что сотрудника телеканала следует отменить вид на жительство в стране.

"Я считаю, что телеканал "Дождь" должен переехать на Россию с аннулированием вида на жительство. Чаша нашего терпения переполнена", – написал он в Twitter.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о решении удалить из повторов и записей эфира программу со скандальным заявлением журналиста и принес извинения.

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