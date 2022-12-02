



Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал ТК "Дождь"

Латвия мгновенно отреагировала на заявления якобы оппозиционного телеканала "Дождь" о помощи российским военным.



Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал канал на 10 тысяч евро.



Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикис также считает, что сотрудника телеканала следует отменить вид на жительство в стране.



"Я считаю, что телеканал "Дождь" должен переехать на Россию с аннулированием вида на жительство. Чаша нашего терпения переполнена", – написал он в Twitter.



Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о решении удалить из повторов и записей эфира программу со скандальным заявлением журналиста и принес извинения.