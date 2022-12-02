Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал ТК "Дождь"
Латвия мгновенно отреагировала на заявления якобы оппозиционного телеканала "Дождь" о помощи российским военным.
Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал канал на 10 тысяч евро.
Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикис также считает, что сотрудника телеканала следует отменить вид на жительство в стране.
"Я считаю, что телеканал "Дождь" должен переехать на Россию с аннулированием вида на жительство. Чаша нашего терпения переполнена", – написал он в Twitter.
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о решении удалить из повторов и записей эфира программу со скандальным заявлением журналиста и принес извинения.