На выборах в Турции совершено вооруженное нападение

В Турции 31 марта стартовали муниципальные выборы, на которых уже проголосовали представители оппозиционных партий.



По данным газеты Türkiye Gazetesi, не обошлось без инцидентов.



На одном из избирательных участков днем было совершено вооруженное нападение. Это произошло в сельском районе Диярбакыра на юго-востоке страны.



По предварительным данным, в результате перестрелки есть пострадавшие. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

2 DEM Parti (formerly HDP) official killed by AKP officials



City of Cirmiq in the Sur district of Amed/Diyarbakir - after criticising the mass deployment of non-local soldiers to cast their votes small clashes ensued in which soldiers opened fire and killed 2 Dem Parti officials pic.twitter.com/tbeum8EMUy