На востоке Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар
Большое количество греческих пожарных и техники продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим накануне в Александруполисе на востоке страны.
Как сообщает Ekathimerini, всего с масштабным лесным пожаром борются 48 пожарных машин с экипажем в 176 человек, 10 пеших команд пожарных, которым помогают семь пожарных самолетов и четыре вертолета.
Сейчас усилия сосредоточены на большом фронте пожара, который все еще бурлит к востоку от села Лутрос, тогда как на других территориях ситуация лучше.
Отмечается, что в селах Этохори и Пефка сгорели дома, а также церковь в Этохоре.
Один пожарный был отправлен в больницу по соображениям безопасности. Движение на одном из основных греческих автобанов Эгнатия-Одос от Кипи до Александруполиса возобновлено в обоих направлениях.