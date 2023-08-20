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На востоке Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар
20.08.2023 19:20 Ирина Демьянова

На востоке Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар

Большое количество греческих пожарных и техники продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим накануне в Александруполисе на востоке страны.

Как сообщает  Ekathimerini, всего с масштабным лесным пожаром борются 48 пожарных машин с экипажем в 176 человек, 10 пеших команд пожарных, которым помогают семь пожарных самолетов и четыре вертолета.

Сейчас усилия сосредоточены на большом фронте пожара, который все еще бурлит к востоку от села Лутрос, тогда как на других территориях ситуация лучше.

Отмечается, что в селах Этохори и Пефка сгорели дома, а также церковь в Этохоре.

Один пожарный был отправлен в больницу по соображениям безопасности. Движение на одном из основных греческих автобанов Эгнатия-Одос от Кипи до Александруполиса возобновлено в обоих направлениях.

 

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