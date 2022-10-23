Новости » Происшествия
На улице в Тбилиси взорвалась граната: есть пострадавшие
23.10.2022 01:32 Александр Юзовский

На улице в Тбилиси взорвалась граната: есть пострадавшие

В грузинской столице Тбилиси, на улице Лагидзе 22 октября прогремел взрыв. Согласно информации портала "Эхо Кавказа", произошел взрыв гранаты, в результате случившегося пострадали три человека, которые были госпитализированы.

На данный момент детали инцидента неизвестны, очевидцы говорят, что гранату бросали в молодого человека.

Следствие начато по фактам хранения-ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух или более лиц. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы