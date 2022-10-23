



На улице в Тбилиси взорвалась граната: есть пострадавшие

В грузинской столице Тбилиси, на улице Лагидзе 22 октября прогремел взрыв. Согласно информации портала "Эхо Кавказа", произошел взрыв гранаты, в результате случившегося пострадали три человека, которые были госпитализированы.



На данный момент детали инцидента неизвестны, очевидцы говорят, что гранату бросали в молодого человека.



Следствие начато по фактам хранения-ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух или более лиц. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.