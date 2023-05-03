



На севере Италии остановлена работа железной дороги из-за непогоды

Обильные дожди на севере Италии привели к приостановке железнодорожного движения на некоторых участках, а также локальному закрытию школ и эвакуации жителей.



Об этом сообщает ANSA.



В части региона Эмилия-Романья за прошедшие сутки дождь фактически не прекращался и существует угроза выхода из берегов местных рек, кое-где подтопления уже начались.



В пяти муниципалитетах из-за угрозы подтоплений закрыли школы, в районе города Равенна эвакуировали 250 человек.



На линиях Болонья-Римини, Болонья-Равенна, Фаэнца-Равенна и Феррара-Равенна приостановили движение. Закрыты также некоторые местные дороги из-за угрозы подтопления или оползней.



Местные органы власти продолжают наблюдать за ситуацией, реагировать на стихию готовятся пожарные, волонтеры гражданской защиты и военные.

