



На пороге войны: Иран стягивает технику к границе с Арменией и Азербайджаном

Иран начал стягивать к границе с Арменией и Азербайджаном военную технику.



Это происходит на фоне напряженности в Азербайджане, который, судя по сообщениям, готовится к войне с соседом.



⚡️Иран стягивает к границе Армении и Азербайджана военную технику. Кадр из видео от иранского военного журналиста. Борт летит вдоль реки Аракс, в кадр попадает военная техника. @ateobreaking pic.twitter.com/j7AVEAG1Vt — Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) September 8, 2023

Кроме того, есть сообщения о прибытии российских спецвойск в Армению.Ранее в Азербайджане тоже были замечены колонны военной техники, которые направлялись в сторону границы с Арменией, а именно, в направлении Зангезура.Были замечены артиллерия, танки и большое количество военных грузовиков. На технике были символы "∀".В соцсетях сообщили, что также было замечено интенсивное движение транспортных самолетов из Турции и Израиля в Азербайджан.