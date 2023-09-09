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На пороге войны: Иран стягивает технику к границе с Арменией и Азербайджаном
09.09.2023 10:16 Алина Груднева

На пороге войны: Иран стягивает технику к границе с Арменией и Азербайджаном

Иран начал стягивать к границе с Арменией и Азербайджаном военную технику. 

Это происходит на фоне напряженности в Азербайджане, который, судя по сообщениям, готовится к войне с соседом.


Кроме того, есть сообщения о прибытии российских спецвойск в Армению. 

Ранее в Азербайджане тоже были замечены колонны военной техники, которые направлялись в сторону границы с Арменией, а именно, в направлении Зангезура.

Были замечены артиллерия, танки и большое количество военных грузовиков. На технике были символы "∀".

В соцсетях сообщили, что также было замечено интенсивное движение транспортных самолетов из Турции и Израиля в Азербайджан.

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