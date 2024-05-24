На операции на пирсе в Газе раненые трое американских военных
Трое американских солдат получили небоевые ранения во время операции на временном пирсе в Газе.
Один из них госпитализирован в больницу в Израиле в критическом состоянии.
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По словам заместителя командующего Центральным командованием США Брэда Купера, ЧП произошло на корабле.
Еще двое других военнослужащих получили растяжение связок лодыжки и легкую травму спины. Они уже вернулись к выполнению работ.