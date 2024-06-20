На нефтебазе "Лукойла" в РФ прогремел взрыв
В российской Адыгее прогремел взрыв на нефтебазе "Лукойла".
По данным российских СМИ, ее атаковали беспилотники.
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Взрыв на объекте прогремел ночью. После этого произошло возгорание металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95.
Как сообщает "База", площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. На месте происшествия оперативные службы.
💥🔥 "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" республика Адыгея. Также сообщают, что Афипский НПЗ тоже 🔥💥 pic.twitter.com/VdA50Zs2ly— AS74🇱🇹🇺🇦🇮🇱 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) June 20, 2024