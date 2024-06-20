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На нефтебазе "Лукойла" в РФ прогремел взрыв
20.06.2024 09:37 Алина Груднева

На нефтебазе "Лукойла" в РФ прогремел взрыв

В российской Адыгее прогремел взрыв на нефтебазе "Лукойла".

По данным российских СМИ, ее атаковали беспилотники.

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Взрыв на объекте прогремел ночью. После этого произошло возгорание металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95.

Как сообщает "База", площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. На месте происшествия оперативные службы.

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