



На нефтебазе "Лукойла" в РФ прогремел взрыв

В российской Адыгее прогремел взрыв на нефтебазе "Лукойла".



По данным российских СМИ, ее атаковали беспилотники.



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Взрыв на объекте прогремел ночью. После этого произошло возгорание металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95.



Как сообщает "База", площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. На месте происшествия оперативные службы.