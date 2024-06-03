



На чеченскую спортсменку напали в Швейцарии

Аминат Эльбукаева, профессионально занимающаяся боксом, подверглась нападению в Швейцарии, - на нее напали сразу пять человек. Как видите, девушке разбили лицо.



🔔Несколько человек напали на проживающую в Швейцарии спортсменку чеченского происхождения Аминат Эльбукаеву. Об этом сообщила она сама в инстаграме. Девушка опубликовала видео, на котором у неё в кровь разбито лицо.



Эльбукаева обратилась к родственникам нападавших: «Все пять… pic.twitter.com/dImUoqiHpu — ЭХО (@echofm_online) June 3, 2024

Эльбукаева обратилась к родственникам нападавших: “Все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям”. Позже она добавила, что людей, к которым она обращалась, уже задержали при попытке выехать из страны. Эльбукаева не ответила на вопросы “Эха”, направлен запрос о комментарии в полицию швейцарского кантона Базель.