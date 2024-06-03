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На чеченскую спортсменку напали в Швейцарии
03.06.2024 23:30 MIGnews.com

На чеченскую спортсменку напали в Швейцарии

Аминат Эльбукаева, профессионально занимающаяся боксом, подверглась нападению в Швейцарии, - на нее напали сразу пять человек. Как видите, девушке разбили лицо.


Эльбукаева обратилась к родственникам нападавших: “Все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям”. Позже она добавила, что людей, к которым она обращалась, уже задержали при попытке выехать из страны. Эльбукаева не ответила на вопросы “Эха”, направлен запрос о комментарии в полицию швейцарского кантона Базель.



 

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