



На австралийский пляж выбросилась сотня китов: половина погибла

Около 100 гриндов выбросились на берег на западе Австралии во вторник, и около половины из них погибли к утру среды, несмотря на усилия экспертов по дикой природе и добровольцев по их спасению, пишет nzherald.co.nz.



Стаю китов с длинными плавниками впервые заметили во вторник утром возле пляжа Чейнс к востоку от Олбани.



В течение дня стая начала приближаться к пляжу, что вызвало беспокойство у специалистов по охране природы. К 16:00 большой участок береговой линии был покрыт выброшенными на берег китами.



Департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей штата Западная Австралия организовал ночной лагерь для наблюдения за китами.



Питер Хартли, менеджер отдела, сказал, что они насчитали 51 кита, которые умерли за одну ночь.



“У нас все еще живы 46 китов, и сегодня мы сосредоточимся на том, чтобы вернуть их в воду и побудить уйти в более глубокие воды, — сказал он Австралийской радиовещательной корпорации. — Мы с оптимизмом смотрим на то, что спасем столько, сколько сможем”.



В команду, которой поручено помочь китам, входят ветеринары Пертского зоопарка и эксперты по морской фауне. Они использовали специализированное оборудование, в том числе суда и стропы. Сотни волонтеров также предложили свою помощь.



Эксперты по дикой природе заявили, что необычное поведение китов может быть признаком стресса или болезни внутри стаи. Гринды — очень социальные животные и часто поддерживают тесные отношения со своими стаями на протяжении всей своей жизни.

