



Мы не взяли с собой ничего. Эвакуация 53 квартир в Ход Ха-Шарон



53 квартиры были эвакуированы из-за обрушения земли в Ход Ха-Шарон. Жильцы говорят: "Стена на парковке - это не та стена, какой она должна быть"



Яфит, которая была эвакуирована из своего дома, опасается обрушения здания: "Мы ничего не взяли, нам сказали немедленно спускаться вниз, без одежды". Мэр отметил, что "на объекте была проверка, и, видимо, после этого они продолжили работу по-другому - все будет расследовано". По его словам, "нет опасений, что здания в этом районе рухнут, мы заботимся об эвакуированных жильцах".



Яфит, одна из эвакуированных после обвала, произошедшего на строительной площадке в Ход Ха-Шарон, рассказала вчера вечером (четверг) в интервью Ynet об инциденте, после которого она была вынуждена эвакуироваться из своего дома: "Произошла авария с участием трактора и грузовика, собирающего песок. Из того, что я видела, трактор задел две опоры под землей. В тот момент мы почувствовали, что в дом заходил ходуном. Трактор и грузовик уехали так быстро, как только могли. Когда я спросил строителя: "Вы уведомили муниципалитет? он сказал, что уведомили. Оказалось, что никто не сообщал, и я была первой, кто сообщил об этом".



Она добавила: "Потом постучали в наши двери и сказали, чтобы мы выходили - они даже не дали нам спуститься в лифте. Ощущения ужасные. Даже если я вернусь домой, у меня нет никакой безопасности. Мой сын живет здесь, в нескольких домах неподалеку. Мы будем там и постараемся справиться, мы очень боимся, что здание действительно рухнет".



После обрушения, произошедшего на объекте ТАМА на улице Ха Цанханим, были эвакуированы в общей сложности 53 квартиры из трех близлежащих зданий. Эвакуация была проведена в качестве предупредительной меры до завершения первых действий по ликвидации последствий обвала и принятия решения о дальнейших действиях.



Амир Кохави, мэр Ход Ха-Шарон, заявил, что в настоящее время нет опасений, что здания в этом районе рухнут: "На участке, где произошел обвал, ведутся работы по заливке бетона, чтобы укрепить грунт и гарантировать, что не произойдет нового оползня. Мы заботимся об эвакуированных жильцах и предоставляем им альтернативное жилье".