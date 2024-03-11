Новости » Происшествия
Мужчина врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца
11.03.2024 05:30 MIGnews.com

Мужчина врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца

Сотрудники полиции арестовали мужчину, который врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сообщили власти.

Столичная полиция заявила, что автомобиль врезался в ворота королевской резиденции в 2:30 утра (0230 GMT) в субботу. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба, и он был доставлен в больницу, говорится в заявлении полиции.

После обследования он был помещен под стражу в соответствии с Законом о психическом здоровье, говорится в заявлении, но впоследствии его отпустили под залог, и расследование продолжается.

Это дело не рассматривается как связанное с терроризмом.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы