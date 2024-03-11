



Мужчина врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца

Сотрудники полиции арестовали мужчину, который врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сообщили власти.



Столичная полиция заявила, что автомобиль врезался в ворота королевской резиденции в 2:30 утра (0230 GMT) в субботу. В результате инцидента никто не пострадал.



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Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба, и он был доставлен в больницу, говорится в заявлении полиции.



После обследования он был помещен под стражу в соответствии с Законом о психическом здоровье, говорится в заявлении, но впоследствии его отпустили под залог, и расследование продолжается.



Это дело не рассматривается как связанное с терроризмом.

