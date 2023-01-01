Новости » Происшествия
Москвичку изнасиловали после кремации лучшего друга
01.01.2023 13:37 Аркадий Бочаровский

Москвичку изнасиловали после кремации лучшего друга

В Москве 25-летняя девушка обратилась в полицию и заявила о том, что ее изнасиловали двое незнакомцев после кремации ее лучшего друга, сообщает РЕН ТВ.

Прощание с молодым человеком прошло 28 декабря в Дубне. По словам девушки, после поминок она направилась в сторону ж/д станцию "Печатники", однако на электричку она не успела. Ее должен был подвезти до Москвы знакомый, она решила подождать его в кафе недалеко от станции.

В заведении она познакомилась с двумя молодыми людьми, которые пригласили ее в свою квартиру. Там она выпила стакан виски, после чего потеряла сознание. Когда она пришла в себя, мужчины принудили ее к сексу.

После изнасилования москвичка сбежала из квартиры и дозвонилась до своего знакомого, который привез ее домой. На следующий день потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы