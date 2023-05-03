



Москва: коммунальщиков и депутатов отправили в специальные "патрули"

В Москве к 9 мая отправляют в "антитеррористические патрули" бюджетников и муниципальных депутатов.



Такую информацию распространило общественно-политическое медиа, описывающее функционирование общества в РФ, "Верстка" со ссылкой на слова двух сотрудников столичного ГБУ "Жилищник" из разных районов.



По словам источников, такая дополнительная "работа" не оплачивается. Высокопоставленных кадров ГБУ обязали сообщать о любых подозрительных предметах и дронах.



Более того, как утверждается, в российской столице перестали выдавать коммунальщикам ключи от щитовых без разрешения главного инженера.



В так называемые патрули на социальных объектах даже отправили муниципальных депутатов в связи с недавним убийством пропагандиста Владлена Татарского и возможностью контрнаступления ВСУ на востоке Украины. Такие меры объяснили "предотвращением" потенциальных атак беспилотников.

