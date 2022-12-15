



Мощный взрыв на крупнейшем в Сибири нефтезаводе в Ангарске

На крупнейшем в Восточной Сибири нефтеперерабатывающем заводе (АНХК) в Ангарске произошел взрыв, затем начался пожар. Взрыв был такой силы, что его зафиксировали сейсмографы. В результате аварии погибли два жителя, пострадали четверо. Позже управление МЧС по Иркутской области сообщило о том, что пожар потушен.



Информация о пожаре на промышленной площадке в Ангарске поступила в 06:00 (01:00 мск).



Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2,5 тыс. кв. м.



Пожар удалось ликвидировать в 10:59 (05:59 мск).



Пожар охватил заводскую технологическую установку, его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Двое жителей погибли, четверо пострадали, их доставили в медсанчасть №36. Один раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные получили медпомощь амбулаторно.Жители Ангарска, Иркутска и их окрестностей сообщили, что начало пожара на АНХК сопровождал громкий взрыв. Вибрация была такой силы, что некоторые приняли ее за землетрясение, пишет телеграм-канал "Ангарский сплетник". Он опубликовал видео, где видно, что взрывной волной повредило потолок в здании, расположенном в нескольких километрах от завода. Взрыв на заводе был такой силы, что сейсмографы зафиксировали как землетрясение.В ликвидации пожара участвовали более 100 человек и 25 единиц техники. Губернатор Игорь Кобзев заявил в своем телеграм-канале, что авария не повлияла на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на АНХК могла стать загазованность систем технологической установки. Предыдущий пожар произошел на АНХК 27 ноября. Владельцем компании является "Роснефть".Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько.Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области выехали на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.АНХК является главным поставщиком топлива в Иркутской области, Бурятии и Забайкальскомкрае. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год, он выпускает более 260 видов продукции. Это бензины для автомобилей, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, серная кислота другое.