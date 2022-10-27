



Мощные удары по целям Ирана и Хизбаллы в Дамаске

Вечером 26 октября саудовские СМИ сообщили, что в районе Дамаска были атакованы партии оружия, переданные из Ирана "Хизбалле". Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что по меньшей мере четыре ракеты поразили цели в аэропорту Дамаска и в районе Сайда Зайнаб, к югу от столицы. По данным СМИ страны, сообщений о жертвах нет. Сирийская армия сообщила о разрушениях.



Согласно сообщениям, среди целей, которые были атакованы, был иранский грузовой самолет Ил "EP-PUS" . Также сообщалось, что самолеты этой модели были зафиксированы на прошлой неделе на маршруте Тегеран-Москва.



⚡ 🎦 سوريا | هجمات إسرائيلية ⤵️

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات في سماء #دمشق، وتفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجوم معادي.. pic.twitter.com/r1qNQ49OS9 — لؤي حمدان | صحفي 𓂆 (@louaiHamdan) October 26, 2022

Около трех дней назад Сирийское агентство новостей сообщило, что в небе вокруг Дамаска прозвучали два взрыва, и это после того, как двумя днями ранее были атакованы склады с оружием, которое должно было отправиться из Ирана Хизбалле. В результате атак были разрушены склады, используемые для хранения и передачи "секретных материалов" из Ирана в Ливан. Согласно сообщениям, склады, по которым ударил Израиль, используются подразделением № 4400, которое отвечает за передачу оружия террористической организации Хизбалла.В ходе атаки в районе военного аэропорта Аль-Димас на западе Дамаска было уничтожено военное логистическое оборудование, используемое для сборки беспилотников иранского производства. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" добавил, что, по данным его источников, подразделение 4400 занималось передачей "опасного оружия" под видом гуманитарной помощи. Источники, беседовавшие с телеканалом, указали Хаджа Фади в качестве руководителя подразделения.