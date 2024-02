Модератор сайта о сексуальном насилии над детьми, получил 16 лет тюрьмы

Натан Бейк был модератором ныне несуществующего сайта The Annex, который насчитывал 90 000 участников по всему миру и на котором обсуждались экстремальные сексуальные надругательства над детьми.



Он был осужден на 16 лет за создание сайтов, посвященных сексуальному насилию над детьми, сообщают СМИ.



Сайтом The Annex управлял американец, которого в январе американский суд приговорил к пожизненному заключению.

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с несколькими международными партнерами выявило трех модераторов из Великобритании, включая Бейка.



Двумя другими были Кабир Гарг, психиатр из Лондона, и 48-летний мужчина из Истборна, которому на следующей неделе будет вынесен приговор в Королевском суде Льюиса. В прошлом году Гарг был приговорен к шести годам лишения свободы.



Бейк также руководил примерно 30 сотрудниками, которые обеспечивали бесперебойную работу сайта.



Модераторы консультировали пользователей по методам уклонения от полиции и поощряли их поддерживать активность на сайте, выкладывая ссылки на материалы, содержащие насилие над детьми.



Сотрудники NCA арестовали Бейка в его доме в Ранкорне в ноябре 2022 года и изъяли несколько устройств, включая ноутбуки, телефоны, USB-накопители и внешние жесткие диски.



В ноябре 2023 года Бейк признал себя виновным по 12 пунктам обвинения, включая содействие сексуальной эксплуатации детей, участие в организованной преступной группе, владение пособием для педофилов, а также распространение и изготовление непристойных изображений детей.



В США 14 человек были осуждены за участие в работе The Annex.