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Мобилизованные из Томска: Офицеры врали нам в лицо
18.11.2022 15:39 Ольга Белозерова

Мобилизованные из Томска: Офицеры врали нам в лицо

Мобилизованные из Томска пожаловались на офицеров и заявили, что сначала их определили в территориальную оборону, но потом вдруг оказалось, что их назначили в "штурмовики".

Об этом сообщает Baza и публикует видео с возмущенными мобилизованными.

"Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, в Украине", - заявили мобилизованные. 

 

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