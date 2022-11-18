



Мобилизованные из Томска: Офицеры врали нам в лицо

Мобилизованные из Томска пожаловались на офицеров и заявили, что сначала их определили в территориальную оборону, но потом вдруг оказалось, что их назначили в "штурмовики".



Об этом сообщает Baza и публикует видео с возмущенными мобилизованными.



"Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, в Украине", - заявили мобилизованные.



