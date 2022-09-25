



Мобилизация в РФ: в одной из деревень мобилизовали всех мужчин

В российской деревне Тюменево Кемеровской области на военную службу призвали всех мужчин в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

По словам источника, в деревне проживает 59 мужчин.

Повестки всем, кроме стариков, выдали утром, 25 сентября. Мужчинам нужно явиться в военкомат.

Источник утверждает, что аналогичная ситуация наблюдается и в соседних деревнях.

В эфире "Дождя, одна женщина сказала, что призвали даже тех, кто не служил. Среди них есть житель, уволенный из армии по статье, и мужчина, у которого шестеро детей.