Мобилизация в РФ: в одной из деревень мобилизовали всех мужчин
В российской деревне Тюменево Кемеровской области на военную службу призвали всех мужчин в рамках частичной мобилизации.
Об этом сообщает "Новая газета. Европа".
По словам источника, в деревне проживает 59 мужчин.
Повестки всем, кроме стариков, выдали утром, 25 сентября. Мужчинам нужно явиться в военкомат.
Источник утверждает, что аналогичная ситуация наблюдается и в соседних деревнях.
В эфире "Дождя, одна женщина сказала, что призвали даже тех, кто не служил. Среди них есть житель, уволенный из армии по статье, и мужчина, у которого шестеро детей.