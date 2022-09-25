Новости » Происшествия
Мобилизация в РФ: в одной из деревень мобилизовали всех мужчин
25.09.2022 07:45 Алина Груднева

Мобилизация в РФ: в одной из деревень мобилизовали всех мужчин

В российской деревне Тюменево Кемеровской области на военную службу призвали всех мужчин в рамках частичной мобилизации.

 
Об этом сообщает "Новая газета. Европа".
 
По словам источника, в деревне проживает 59 мужчин. 
 
Повестки всем, кроме стариков, выдали утром, 25 сентября. Мужчинам нужно явиться в военкомат. 
 
Источник утверждает, что аналогичная ситуация наблюдается и в соседних деревнях.
 
В эфире "Дождя, одна женщина сказала, что призвали даже тех, кто не служил. Среди них есть житель, уволенный из армии по статье, и мужчина, у которого шестеро детей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы