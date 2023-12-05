



Минобороны РФ заявило о двух волнах атак ВСУ на Крым: детали

Утром 5 декабря российская ПВО якобы "уничтожила" четыре дрона и "перехватила" два над акваторией Азовского моря.



В ночь перед вторником, 5 декабря, над оккупированным Крымом российская ПВО якобы сбила 41 БпЛА, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.



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В российском минобороны сначала заявили, что над акваторией Азовского моря и Крымом ПВО "уничтожила" ночью 22 беспилотника, и якобы еще 13 БПЛА – "перехватила".



Позже там объявили еще об одной атаке дронов около пяти часов утра. Российская ПВО якобы "уничтожила" четыре дрона и "перехватила" два над акваторией Азовского моря.



О последствиях ночной атаки минобороны РФ традиционно ничего не сообщило.



Кроме того, под утро 5 декабря на востоке оккупированного Крыма звучали взрывы: вероятно, два БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии – но были сбиты. Об этом сообщили несколько Telegram-каналов "Baza", "Крымский ветер".



По данным "Базы", беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Крыму. Попытка атаки произошла около пяти утра (четырех по Киеву). В сторону нефтебазы "Морской Нефтяной терминал" летело два беспилотника самолетного типа, но оккупанты их сбили.



Первый БПЛА детонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки, второй упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал.