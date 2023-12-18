



Министр нефти Ирана: около 70% заправок в стране не работают

Иранское информационное агентство FARS сообщило, что речь идет о "программной ошибке в топливных системах", по словам представителя профсоюза автозаправочных станций страны.



Также сообщалось, что не исключена возможность кибератаки.

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Министр нефти Ирана сообщил, что около 70% заправочных станций по всей стране на данный момент не работают, на фоне сообщений израильской хакерской группы, называющей себя “А-дрор а-тореф”. Группа заявляет о кибератаке от ее имени, которая вызвало перебои на заправочных станциях в Иране.



