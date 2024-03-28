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Министерство на Тайване подверглось нападению
28.03.2024 07:43 Алина Груднева

Министерство на Тайване подверглось нападению

На Тайване министерство цифрового развития подверглось нападению.

По данным местных СМИ, вооруженный мужчина открыл огонь.

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Информация о пострадавших не поступала. Разбились стеклянные двери на входе. Стрелком оказался 54-летний мужчина. 

Он использовал длинноствольное и короткоствольное ружья. Он пытался прорваться наверх, но его остановила охрана. Подозреваемый задержан. Здание оцеплено.

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