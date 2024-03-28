



Министерство на Тайване подверглось нападению

На Тайване министерство цифрового развития подверглось нападению.



По данным местных СМИ, вооруженный мужчина открыл огонь.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Информация о пострадавших не поступала. Разбились стеклянные двери на входе. Стрелком оказался 54-летний мужчина.



Он использовал длинноствольное и короткоствольное ружья. Он пытался прорваться наверх, но его остановила охрана. Подозреваемый задержан. Здание оцеплено.