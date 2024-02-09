



Международные следователи нашли в РФ похищенных украинских детей

Благодаря расследованию международных следователей и Европола, удалось установить местонахождение в России как минимум восьми украинских детей. Информация о детях была передана украинскими властями, сообщает Bild со ссылкой на Европол.



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"Мы надеемся, что дети смогут быстро вернуться домой", – сказал Винсент Силлессен из отдела по международным преступлениям голландской полиции, заметив, что вероятнее всего, несовершеннолетние были депортированы на территорию РФ во время российского вторжения.



Местонахождение детей не раскрывается, однако известно, что их обнаружили с помощью цифровых источников и системы распознавания лиц. В операции принимали участие эксперты из Великобритании, Австралии и США.



Напомним, Международный уголовный суд в Гааге ранее выдал международные ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в похищение украинских детей.