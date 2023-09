Metallica приостановила двухлетний тур из-за болезни фронтмена

Легендарная рок-группа Metallica была вынуждена прервать тур из-за болезни фронтмена Джеймса Хетфилда, который заразился коронавирусом.



Коллектив объявил о переносе концерта, запланированного на воскресенье в штате Аризона. На страницах группы в соцсетях указано, что группа планирует выступить в Аризоне 9 сентября.



“Мы очень расстроены и сожалеем обо всех неудобствах, которые это вызвало”, – говорится в сообщении коллектива.



Metallica проводит большой тур в поддержку нового альбома “72 Seasons”. Мировое турне продлится до конца сентября следующего года.

NIGHT TWO IN GLENDALE IS RESCHEDULED TO SEPTEMBER 9!



We’re very sorry to report that tomorrow’s scheduled M72 date at State Farm Stadium has been postponed to Saturday, September 9, 2023, as, unfortunately, COVID has caught up with James. We’re extremely disappointed and regret… pic.twitter.com/neRSNMwxp5