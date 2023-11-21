



Месть за 128-ю: ВСУ ударили по российской 810 ОБрМП – много погибших и раненых

Украинские военные нанесли удар по скоплению российских военных с 810-й бригады морской пехоты, расположенной на оккупированной территории Херсонской области. Известно о гибели десятков российских солдат, еще сотни ранены.



"Силы обороны ударили, я бы не хотел дальше комментировать, чувствительная информация. Поражение действительно нанесено, потери среди командного состава и личного состава существенны", – сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на достоверный источник, который подчеркнул – "удар был удачным".



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Именно этот удар по российским войскам украинские военные назвали местью за атаку РФ по военнослужащим в Запорожском направлении – 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (ОГШБр).



"Накрыли" оккупантов в День ракетно-артиллерийских войск РФ во время награждения (19 ноября). Под огонь попала 810 севастопольская бригада морской пехоты в Херсонской области, добавил источник.



Также по данным источника, последний командующий этой бригадой "выдохся в тыл" еще 8 ноября. А еще семь комбригов уже ликвидированы силами ВСУ.



Перед этим о поражении скопления войск РФ написал командир подразделения аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди.



"Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-й. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", – написал он в своем Telegram-канале.



По его данным, погибли 25 оккупантов, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне тщательно скрывают.



В сети уже появилось видео вероятного прилета по скоплению 810-й Севастопольской бригады морской пехоты РФ во время награждения:









На мероприятие в село Старобешево Донецкой области из Москвы приехала российская певица Полина Меньших, которая после "прилета" была внесена в список погибших.









Напомним, 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии. Трагедия унесла жизни 19 бойцов, десятки военных получили ранения, также были ранены и среди местного населения.



Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств. Но недавно в Минобороны раскрыли новые подробности трагедии. Удалось поминутно установить обстоятельства и события, произошедшие в тот день.



В частности, в ГБР не исключают, что целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг.