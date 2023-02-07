



Матери Костомарова ничего не известно об ампутации

Валентина Костомарова, мать фигуриста Романа Костомарова, отреагировала на информацию о том, что спортсмену ампутировали обе стопы.



Ранее ТАСС сообщил, что 45-летний Костомаров перенес операцию, в результате которой врачи ампутировали ему стопы.



«Оксана (Домнина, жена Костомарова) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», — приводит РЕН ТВ слова Костомаровой.



Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Спортсмен столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и были проблемы с кровообращением.