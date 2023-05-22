



Массированная комбинированная атака: Днепр выдержал

Ночью, 22 мая, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной могли стать запуски армией РФ крылатых ракет из акватории Каспийского моря.



Во время тревоги взрывы раздавались в Харькове и Запорожье. Но больше всего в эту ночь досталось Днепру и области – один за другим раздавались взрывы, всего их было порядка 16-ти.



Тем не менее, "Днепр выдержал ракетную атаку со стороны российских военных преступников благодаря Силам обороны", – написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.



"Фашисты. Террористы. Нелюди. Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку", – отметил чиновник, и пообещал сообщить "детали впоследствии", объяснив тем, что "пока ничего не комментируем". Чиновник призвал отнестись серьезно к правилам военного положения.







И уже утром детали были. В ночь на 22 мая защитники из ПВК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. "Просто самые лучшие. Спасибо!" - поблагодарил Сергей Лысак в своем Telegram-канале.



Но, к сожалению, есть и "прилеты", в результате которых ранения получили мирные жители.



"В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, они уже потушены. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса", - сообщил Лысак.



Кроме того, прилеты зафиксированы на частном предприятии в Днепре, в результате которых изуродованы 3 здания.



"В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Зацепило 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается", - написал Лысак.





Как мы отмечали, серия взрывов ночью 22 мая прогремела в Запорожье. Причины, а также последствия взрывов пока официально не подтверждены.



Слышали звук взрыва и жители Харькова. По предварительной информации, он прогремел за пределами города, сообщает "Суспільне". Причины и последствия взрыва пока неизвестны.



