



Масштабный ночной пожар в Москве: видео

В Москве этой ночью вспыхнул пожар. На видео слышен закадровый голос. Оказывается до того, как начать тушить пожар, еще полчаса “подождали”.

Вот так просто 400 человек в Москве остались без жилья. pic.twitter.com/uRGXCpa2i7 — Энергия на шару (@PowerNaShary) February 9, 2024

"Горит крыша жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе метро Аэропорт в Москве. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Жителей эвакуируют", - сообщили источники."В Москве площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра". - сообщили в МЧС РФ.