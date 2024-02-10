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Масштабный ночной пожар в Москве: видео
10.02.2024 10:10 MIGnews.com

Масштабный ночной пожар в Москве: видео

В Москве этой ночью вспыхнул пожар. На видео слышен закадровый голос. Оказывается до того, как начать тушить пожар, еще полчаса “подождали”. 


"Горит крыша жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе метро Аэропорт в Москве. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Жителей эвакуируют", - сообщили источники.

"В Москве площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра". - сообщили в МЧС РФ.

 

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