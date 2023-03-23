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Лодки с мигрантами затонули у берегов Туниса: 5 погибших, не менее 33 пропавших
23.03.2023 15:38 Ирина Демьянова

Лодки с мигрантами затонули у берегов Туниса: 5 погибших, не менее 33 пропавших

Четыре африканских катера с мигрантами затонули у берегов Туниса в среду и четверг, когда они пытались пересечь Средиземное море в Италию, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и 33 пропали без вести.

Береговая охрана спасла еще 84 человека, сообщил агентству Reuters представитель судебной власти.

Судья Фаузи Масмуди сказал, что лодки затонули у побережья Сфакса, добавив, что в последнее время частота таких попыток пересечения границы значительно возросла.
 

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