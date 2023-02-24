



Ливни в Бразилии унесли жизни не менее 50 человек

Корабль ВМС Бразилии прибыл в прибрежный город Сан-Себастьян в четверг, чтобы помочь спасти людей, пострадавших от проливных дождей, обрушившихся на юго-восток Бразилии. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 50 человек и тысячи были эвакуированы.



Многоцелевой авианосец ВМФ, его крупнейшее судно, будет служить полевым госпиталем скорой помощи и оснащен вертолетами и десантными машинами, а также больничными койками.

Navio Atlântico chega a São Sebastião para atendimento médico https://t.co/ncbLnQr8sc — Jornal de Brasília (@OficialJBr) February 23, 2023

Согласно правительственным данным, осадки в прошлые выходные были самыми сильными за всю историю Бразилии за 24 часа и оставили следы разрушений вдоль побережья северного штата Сан-Паулу.Согласно заявлению правительства штата Сан-Паулу, по меньшей мере 38 человек пропали без вести, а более 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома.Сан-Себастьян, расположенный примерно в 200 км от мегаполиса Сан-Паулу, принял на себя основную тяжесть ураганов, включая почти все зарегистрированные смертельные случаи, поскольку сильные ливни спровоцировали оползни и опасные наводнения.По данным правительства штата, в ближайшие дни ожидается больше осадков, поскольку влажность Атлантического океана и тропических лесов Амазонки создает условия для сильных ливней.