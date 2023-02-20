



Стихийное бедствие в Бразилии: 36 человек погибли в результате проливных дождей

Проливные дожди в прибрежных районах на юго-востоке Бразилии вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли 36 человек, а сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в заявлении властей штата Сан-Паулу в воскресенье, 19 февраля, пишет Reters.



Спасатели продолжают искать жертв, восстанавливать связь между изолированными общинами и расчищать дороги, некоторые из которых остаются заблокированными, в результате чего неопределенное количество туристов, приехавших на празднование бразильского карнавала, оказались в ловушке.



Прогнозы погоды показывают, что проливные дожди будут продолжаться в прибрежной зоне Сан-Паулу, что создаст трудности для спасателей и повысит вероятность увеличения числа погибших.



Федеральное правительство объявило мобилизацию сотрудников силовых структур, коммунальных предприятий и служб экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и начала восстановительных работ. Штат Сан-Паулу объявил 180-дневное стихийное бедствие в шести городах после того, что эксперты назвали беспрецедентным экстремальным погодным явлением.



В понедельник губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас встретится с федеральными чиновниками для координации ответных действий на трагедию.



По сообщению местного новостного агентства, операции в порту Сантос, крупнейшем в Латинской Америке, были прерваны из-за порывов ветра, превышающих 55 километров в минуту, и волн высотой более одного метра в субботу.



Президент Луис Инасио Лула да Силва, открывавший карнавал в штате Баия на северо-востоке Бразилии, в понедельник должен посетить основные пострадавшие районы, сообщил его офис.

#Internacionales| Decenas de muertos por los deslaves en Brasil



Más de 130 equipos de rescate asisten a las víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en el norte del estado de Sao Paulo.



Al menos 36 personas han muerto y se teme que la cifra sea mayor pic.twitter.com/KlmpALbNLX — En La Mira Noticias (@EnLaMira_Sv) February 20, 2023