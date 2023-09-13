Ливия: число жертв катастрофического наводнения может удвоиться
По состоянию на 13 сентября, число жертв наводнения в Ливии превысило 5300 человек и может даже удвоиться.
Такое заявление сделали местные власти.
"Море постоянно выбрасывает десятки тел", - сообщил министр внутренних дел страны.
По прогнозам, на восстановление территории уйдут миллиарды долларов. Хуже всего дела обстоят в портовом городе Дерна, где прорвало две плотины, из-за чего людей и дома буквально смыло в море.
"Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", - сообщил министр Осман Абдель Джалиль.
Pray for Libya.— Idris (@7signxx) September 13, 2023
May Allah grant them ease... #Libya pic.twitter.com/7RlZNCMnJ3