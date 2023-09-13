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Ливия: число жертв катастрофического наводнения может удвоиться
13.09.2023 11:54 Алина Груднева

Ливия: число жертв катастрофического наводнения может удвоиться

По состоянию на 13 сентября, число жертв наводнения в Ливии превысило 5300 человек и может даже удвоиться.

Такое заявление сделали местные власти.

"Море постоянно выбрасывает десятки тел", - сообщил министр внутренних дел страны.

По прогнозам, на восстановление территории уйдут миллиарды долларов. Хуже всего дела обстоят в портовом городе Дерна, где прорвало две плотины, из-за чего людей и дома буквально смыло в море.

"Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", - сообщил министр Осман Абдель Джалиль.

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