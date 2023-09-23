



Ливанские военные спасли 27 сирийских мигрантов с затонувшей лодки

Ливанские военные в субботу спасли 27 сирийских мигрантов, тонувших после того, как их резиновая лодка перевернулась у северного побережья страны.



Военно-морские силы при поддержке гражданской обороны “смогли спасти 27 нелегальных мигрантов на борту резиновой лодки, которая затонула у побережья Чекки”, говорится в заявлении армии.



Сообщается, что все мигранты были сирийцами.



Мигранты, стремящиеся попасть в Европу из Ливана, обычно направляются на остров Кипр в восточной части Средиземного моря, расположенный в 175 километрах. Мигранты заявили на допросе, что заплатили от 5000 до 7000 долларов за человека, чтобы добраться до Европы через Кипр.



